В Москве задержали дежуривших у мемориала Немцову активистов

Полицейские в Москве задержали двух дежурных у мемориала на месте гибели Бориса Немцова, сообщает "ОВД-Инфо".

Задержаны Каринэ Кофхаева и Алексей Удодов. Их увезли в ОВД "Китай-город". По словам задержанных, свой интерес к ним полицейские объяснили желанием проверить "на ранее совершенные преступления".

Мемориал Немцова располагается на мосту возле Кремля, где политика застрелили в 2015 году. Пятеро осужденных исполнителей преступления получили сроки от 11 до 20 лет заключения, заказчик убийства до сих пор не найден. Активисты регулярно дежурят у мемориала, поскольку его не раз разоряли провокаторы.

27 февраля будет шестая годовщина гибели Немцова. Каждый год в конце месяца в разных городах России проходят акции памяти политика. В Петербурге в последние годы власть отказывается их согласовывать. В 2021 году организаторы акции и петербургский омбудсмен обратились к губернатору с просьбой не препятствовать возложению цветов к Соловецкому камню.