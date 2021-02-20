Группа "Элизиум" положила написанный Навальным в СИЗО текст на музыку

Нижегородская рок-группа выпустила новый трек, опубликовав его в виде ролика на YouTube. Произведение носит название "Привет, это Навальный", и на всем его протяжении зрителя ожидает неподвижная картинка с портретом политика. Из трех минут песни две с половиной представляют собой речитатив: вокалист зачитывает письмо Алексея Навального из столичного СИЗО "Матросская тишина", в котором он уподобляет свою камеру каюте космического корабля.

В коротком припеве, идущем после зачитывания письма и заверщающем композицию, повторяются строки следующего содержания: "Привет, это Навальный / У меня все нормально / В одноместной каюте, тепле и уюте / Я скоро, люди".

Напомним, что государство преследует оппозиционера, задержанного в аэропорту сразу по возвращении из Германии, по двум уголовным делам. В начале февраля ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, а дальше начались судебные заседания по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко. Последний процесс сопровождается скандалами, по этому делу гособвинение запрашивает для подсудимого 950-тысячный штраф.