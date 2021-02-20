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9:52

Милонов заявил в СК в связи с "протурецкими" статьями востоковеда Семенова

фото ЗакС политика Милонов заявил в СК в связи с "протурецкими" статьями востоковеда Семенова

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов, активно поддерживающий в Карабахском конфликте армянскую сторону, написал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить публикации и выступления востоковеда Кирилла Семенова, которые давно его раздражают. Ученый, работающий в столичном Институте инновационного развития, как представляется единороссу, продвигает откровенно "протурецкую" точку зрения, что, на его взгляд, наносит ущерб репутации РФ.

Как пишет Милонов у себя в Facebook, в статьях востоковеда имеет место "сознательное искажение фактов об участии российской стороны в процессах мирного урегулирования конфликтов в Нагорном Карабахе и Сирии". В частности, депутат усматривает прямую поддержку автором азербайджанской агрессии и даже деятельности некоторых исламских террористических формирований. При этом Семенов, как считает петербуржец, постоянно умаляет роль России, указывая на неэффективность ее политики в восточном Закавказье.

Напомним, что после сравнительного затишья, длившегося не менее 25 лет, на спорной территории Нагорного Карабаха осенью прошлого года вновь произошла эскалация конфликта между армянами и азербайджанцами. На стороне последних выступает турецкое правительство. В ноябре перемирия де-юре удалось достичь, при этом Армения вернула противнику контроль над частью спорной территории.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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