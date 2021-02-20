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10:18

В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса

фото ЗакС политика В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса

Третья вакцина от COVID-19 российского производства, "КовиВак", разработанная центром им. Чумакова, прошла стадию регистрации, передает "Интерфакс".

"Уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот", - объявил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что три вакцины от инфекции не создали пока ни в одной другой стране.

В ближайшее время "КовиВак" начнут апробировать на трех тысячах добровольцах. Особенностью вакцины стало то, что она сделана на основе цельного убитого вируса, тогда как большинство других разработчиков использовали его части.

Отметим, что пока россиян прививают "Спутником V" от центра им. Гамалеи, и темпы вакцинации растут. В Петербурге развернуто 126 прививочных пунктов. Всего в городе вакцинировались 196 173 человек, из них 54 324 прошли процедуру полностью.

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