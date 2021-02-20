ТАСС: Против петербуржца, напавшего на охранника консульства Украины, возбудили уголовное дело

Инцидент у здания консульства Украины в Петербурге, в ходе которого посетитель ранил охранника ножом, послужил основанием для возбуждения уголовного дела, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. Задержанному мужчине инкриминируют хулиганство (статья 213 УК).

Ранее "Фонтанка" писала, что инициатора нападения вскосле после происшествия поместили в психиатрическую лечебницу, поскольку врачи заподозрили у него обострение психического заболевания. Известно, что ранее он был судим за разбой и лишь недавно вышел из колонии.

Три удара ножом сотруднику консульства на улице Бонч-Бруевича достались, когда он открыл дверь и сообщил, что 19 февраля у его учреждения - не приемный день. Нападавшего быстро обезвредили дежурившие поблизости полицейские.