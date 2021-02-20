Жильцы приюта "Ночлежки" получат прививку от коронавируса

Обитателей петербургского приюта благотворительной организации "Ночлежка" на Боровой улице вакцинируют от коронавируса, что стало возможным при поддержке комитета по здравоохранению. Прививка достанется тем 43 подопечным, у кого имеется паспорт и индивидуальный номер пенсионного страхования и кто не имеет медицинских противопоказаний. Жильцов с ограниченными возможностями из приюта доставят в поликлинику на специальном автобусе, арендованном на пожертвования.

Администрация "Ночлежки" решила в самое ближайшее время сделать вакцинацию от COVID-19 обязательным условием для заселения.

"Здесь люди с множественными хроническими заболеваниями живут рядом с людьми, которые вполне здоровы и ходят на работу. Наши бытовые условия не позволяют нам отделить одних от других, поэтому люди, можно сказать, рискуют жизнью", - рассказала сотрудница фонда Таисия Суворова.

Организовывать массовую вакцинацию людей, оставшихся на улице, ее организация не планирует, поскольку для этого существуют механизмы прямой помощи. При этом содействовать вакцинации бездомных и консультировать их в "Ночлежке" готовы.