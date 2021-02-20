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11:26

Почти 200 тысяч подписей: Amnesty International передала Кремлю петицию за освобождение Навального

фото ЗакС политика Почти 200 тысяч подписей: Amnesty International передала Кремлю петицию за освобождение Навального

Правозащитная организация Amnesty International передала в администрацию президента петицию с требованием немедленно освободить политика Алексея Навального, сообщается на сайте организации.

Под петицией подписались 195 482 человека из разных стран: Дании, Нидерландов, Норвегии, Бельгии, стран Восточной Европы и Центральной Азии. По словам директора российского отделения Amnesty International Натальи Звягиной, все они считают, что Навальный "подвергся преследованию за свою мирную политическую и активистскую деятельность по борьбе с коррупцией, за реализацию своего права на свободу выражения мнений".

Подписи частично уже передали властям через посольства России в других странах, еще часть передадут в ближайшее время.

Тем временем 20 февраля рассматривается апелляция защиты Навального на замену условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Напомним, ранее ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленно освободить Навального в соответствии со ст. 39 регламента суда: она гласит, что ЕСПЧ в исключительных случаях может принять обеспечительные меры, касающиеся жизни и здоровья человека, и эти меры обязательны к исполнению государством, к которому они обращены.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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