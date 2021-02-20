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11:34

В России выявили менее 13 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге — 1092

фото ЗакС политика В России выявили менее 13 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге — 1092

В России за последние сутки выявлено 12 953 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего за время эпидемии с марта 2020 года зафиксировано 4 151 984 случаев заболевания во всех регионах России. Умерли, по официальным данным, 82 876 человек, 480 летальных исходов добавлены в статистику за последний день.

В Петербурге заболели еще 1 092 человек. Число всех случаев заражения в городе увеличилось до 359 654, 64 294 пациентов еще продолжают лечение. Связанными с коронавирусом признаны еще 52 смерти, всего известно о 10 738 умерших от коронавируса петербуржцев.

В Москве, где больше всего зараженных, коронавирусом заразились еще 1 623 человек (68 735 болеют сейчас). В Подмосковье, которое на третьей строчке – 690 (33 855 продолжают лечение).

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