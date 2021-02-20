Суд отклонил апелляцию Навального на замену ему условного срока на реальный

Суд в Москве не удовлетворил апелляцию защиты Алексея Навального на судебное решение от 2 февраля, по которому условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили на реальный, сообщает "Медиазона".

Политик в своей речи подчеркивал то, что появился в России практически сразу по истечении условного срока, действуя как "идеальный человек, который не хочет скрываться". Его адвокаты приложили

"Вот судили меня по этому делу в 2014. Приходили свидетели, которые говорили, что я не нанес ущерб, а прокуратура говорила, что это не так. А потом было решение ЕСПЧ. А меня все судят и судят, судят и судят. Все это очень странно", - приводятся слова оппозиционера во время рассмотрения апелляции.

В свою очередь, прокурор назвала доводы защиты надуманными, напомнив, что Навальный неоднократно "прогуливал" дни, когда ему нужно было отмечаться у силовиков в соответствии с правилами испытательного срока.

С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в "Матросской тишине", политик должен будет пробыть в колонии общего режима 2 года и 5 месяцев. На неделе ЕСПЧ потребовал незамедлительно освободить Навального, но российские официальные лица, сочтя заявление грубым вмешательством во внутренние дела РФ, в ответ дали понять, что этому не суждено случиться.