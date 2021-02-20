Суд снова признал законным бездействие СК в связи с отравлением Навального

Ленинский суд Новосибирска отклонил жалобу на бездействие Западно-Сибирского управления на транспорте СКР по ситуации с отравление Алексея Навального, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Вячеслава Гимади.

По словам Гимади, теперь сторона защиты будет обжаловать это решение в областном суде.

15 февраля Новосибирский областной суд отменил первое решение Ленинского суда о законности бездействия СК в связи с отравлением Навального.

Напомним, 20 августа 2020 года ФБК* обратился в СК с заявлением о необходимости возбуждения уголовного дела по статьям о покушении на убийство (ст. 30 ст. 105 УК РФ) и посягательстве на жизнь общественного деятеля (ст. 277 УК). СК направил заявление для проверки в Западно-Сибирское управление ведомства, но дело так и не было возбуждено.

Навальный попал в берлинскую клинику "Шарите" в середине августа, где пробыл в коме около трех недель. Согласно выводам нескольких лабораторий и экспертов ОЗХО, политик был отравлен веществом из группы ядов "Новичок". Российские власти отрицают свою причастность к этому инциденту и отрицают, что Навальный мог быть отравлен.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН о замене условного срока политику на реальный в 3,5 года. Ему зачли домашний арест, который Навальный отбывал по делу "Ив Роше" в 2014 году, и пока в колонию общего режима его отправляют на 2 года 8 месяцев. 20 февраля рассматривается апелляция на это решение.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен в реестр НКО-иноагентов

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру