Суд отклонил ходатайство по требованию ЕСПЧ об освобождении Навального

Требование Европейского суда по правам человека незамедлительно освободить Алексея Навального из-под заключения встретило отказ в суде, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвокатов политика. Сторона защиты использовала заявление ЕСПЧ в своем ходатайстве в день рассмотрения апелляции на замену Навальному условного срока на реальный.

В заявлении ЕСПЧ говорилось о том, что освобождение Навального - необходимая мера для обеспечения его безопасности. В ответ Минюст указывал на грубое вмешательство во внутренние дела РФ. Депутат Госдумы Петр Толстой, реагируя схожим образом, ссылался на обновленную редакцию Конституции, имея в виду прописанный в ней приоритет отечественного права над международным.

Мосгорсуд 20 февраля признал замену наказания Навальному законной, сократив ему срок, с учетом отбытого под домашним арестом и в СИЗО, до 2 лет и 5 месяцев.