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12:37

Суд отклонил ходатайство по требованию ЕСПЧ об освобождении Навального

фото ЗакС политика Суд отклонил ходатайство по требованию ЕСПЧ об освобождении Навального

Требование Европейского суда по правам человека незамедлительно освободить Алексея Навального из-под заключения встретило отказ в суде, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвокатов политика. Сторона защиты использовала заявление ЕСПЧ в своем ходатайстве в день рассмотрения апелляции на замену Навальному условного срока на реальный.

В заявлении ЕСПЧ говорилось о том, что освобождение Навального - необходимая мера для обеспечения его безопасности. В ответ Минюст указывал на грубое вмешательство во внутренние дела РФ. Депутат Госдумы Петр Толстой, реагируя схожим образом, ссылался на обновленную редакцию Конституции, имея в виду прописанный в ней приоритет отечественного права над международным.

Мосгорсуд 20 февраля признал замену наказания Навальному законной, сократив ему срок, с учетом отбытого под домашним арестом и в СИЗО, до 2 лет и 5 месяцев.

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