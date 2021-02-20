18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:53

СК в Тамбове завел новое дело из-за публикации снимка Гитлера для сайта "Бессмертного полка"

фото ЗакС политика СК в Тамбове завел новое дело из-за публикации снимка Гитлера для сайта "Бессмертного полка"

Управление Следственного комитета по Тамбовской области сообщило о возбуждении нового дела о реабилитации нацизма из-за публикации фото Адольфа Гитлера на странице проекта "Бессмертный полк" во "ВКонтакте".

По версии следствия, снимок Гитлера житель Тамбова опубликовал "с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге". Дело возбуждено по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ. К мужчине пришли с обыском по месту жительства, у него изъяли компьютер и средства связи.

Акция "Бессмертный полк" в 2020 году прошла онлайн из-за эпидемии коронавируса. После ее проведения СК возбудил свыше десятка уголовных дел о реабилитации нацизма из-за того, что некоторые пользователи публиковали на сайте акции фотографии Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера, Андрея Власова. Для некоторых обвиняемых суд окончился штрафами, для других – исправительными работами.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

15:07 Песков заявил об отсутствии репрессий в отношении СМИ и политиков в России

13:35 "Сразу пугают задержанием": полицейские в Москве запрещают возлагать цветы к мемориалу Немцова

12:36 Депутат Цивилев вместе с полицией и журналистами пришел в веб-салон и написал заявление на организацию

19 февраля, 20:31 Облако песка из Сахары может накрыть Петербург в выходные

19 февраля, 19:51 В Москве задержали дежуривших у мемориала Немцову активистов

19 февраля, 18:59 У напавшего на охранника консульства Украины в Петербурге заподозрили психическое заболевание

19 февраля, 18:39 Российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио под флагом ОКР

19 февраля, 17:57 В Москве следователи пришли с обыском в Щукинский муниципалитет

19 февраля, 17:11 Ну Лубянку в Москве хотят вернуть памятник Дзержинскому: его единственный оппонент - Александр Невский

19 февраля, 15:54 Минюст предложил создать третий реестр иноагентов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:52 За неделю список террористов и экстремистов пополнился рекордным числом людей

16:40 Муниципал: Экс-мундеп МО "Морские ворота" Виниченко подал документы на пост главы местной администрации

16:25 "У Кремля много оппонентов": Песков оценил будущее оппозиции после реального срока Навальному

15:56 Весной Петербург украсят тысячи многолетних растений

15:50 В России зафиксирован первый в мире случай заражения новым видом птичьего гриппа

15:28 Эсеры предлагают платить месячные надбавки шахтерам рудной промышленности

15:07 Песков заявил об отсутствии репрессий в отношении СМИ и политиков в России

14:39 "А сказать вам нечего": Навальный выступил с последним словом на суде по делу о клевете на ветерана

14:31 СК завершил расследование дела Соболь о проникновении в чужое жилище

13:59 Подростка из Ульяновска будут судить за "удар по руке" росгвардейца на протестах 23 января

13:58 В Петербурге ожидается многократное повышение снежного покрова

13:35 "Сразу пугают задержанием": полицейские в Москве запрещают возлагать цветы к мемориалу Немцова

13:25 Макаров поздравил с юбилеем экс-директора "Метростроя" Вадима Александрова

12:55 Столичная прокуратура снова напомнила о недопустимости призывов к несанкционированным акциям

12:53 СК в Тамбове завел новое дело из-за публикации снимка Гитлера для сайта "Бессмертного полка"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru