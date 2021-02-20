СК в Тамбове завел новое дело из-за публикации снимка Гитлера для сайта "Бессмертного полка"

Управление Следственного комитета по Тамбовской области сообщило о возбуждении нового дела о реабилитации нацизма из-за публикации фото Адольфа Гитлера на странице проекта "Бессмертный полк" во "ВКонтакте".

По версии следствия, снимок Гитлера житель Тамбова опубликовал "с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге". Дело возбуждено по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ. К мужчине пришли с обыском по месту жительства, у него изъяли компьютер и средства связи.

Акция "Бессмертный полк" в 2020 году прошла онлайн из-за эпидемии коронавируса. После ее проведения СК возбудил свыше десятка уголовных дел о реабилитации нацизма из-за того, что некоторые пользователи публиковали на сайте акции фотографии Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера, Андрея Власова. Для некоторых обвиняемых суд окончился штрафами, для других – исправительными работами.