"Сразу пугают задержанием": полицейские в Москве запрещают возлагать цветы к мемориалу Немцова

Полицейские в Москве запрещают возлагать цветы к мемориалу Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, передает "МБХ медиа" со ссылкой на активиста Григорий Симаков.

По словам Симакова, мемориала уже "фактически как такового нет". В ночь на 20 февраля его практически уничтожили, место было огорожено металлическим забором, а нескольких дежуривших волонтеров задержали.

"[У мемориала] постоянно прохаживаются патрули из двух полицейских. Проходить и останавливаться можно, а цветы класть не дают. Сразу пугают задержанием. Просто без всякого основания, ссылаются на какой-то приказ. Когда пытаются попросить показать приказ, то они говорят: "Я всего лишь исполнитель". Старших там нет, все отговорками", - сказал Симаков.

Обновлено 14:09 "ОВД-Инфо" сообщает о задержании Юрия Константинова, который дежурил у мемориала. Его доставили в отдел полиции "Китай-город", что ему вменяют – пока неясно.

Мемориал Немцова располагается на мосту возле Кремля, где политика застрелили в 2015 году. Пятеро осужденных исполнителей преступления получили сроки от 11 до 20 лет заключения, заказчик убийства до сих пор не найден. Активисты регулярно дежурят у мемориала, поскольку его не раз разоряли.

27 февраля будет шестая годовщина гибели Немцова. Каждый год в конце месяца в разных городах России проходят акции памяти политика. В Петербурге в последние годы власть отказывается их согласовывать. В 2021 году организаторы акции и петербургский омбудсмен обратились к губернатору с просьбой не препятствовать возложению цветов к Соловецкому камню.