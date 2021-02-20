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13:59

Подростка из Ульяновска будут судить за "удар по руке" росгвардейца на протестах 23 января

фото ЗакС политика Подростка из Ульяновска будут судить за "удар по руке" росгвардейца на протестах 23 января

Прокуратура Ульяновска направило в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя города, которого обвиняют в применении насилия к росгвардейцу на акции протеста 23 января.

По версии следствия, несовершеннолетний ученик "местной образовательной организации" во время несогласованной акции "нанес удар по руке" сотруднику Росгвардии. Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

"Интерфакс" со ссылкой на источник пишет, что фигурант дела – подросток 16 лет.

23 января в ряде городов России прошли крупные акции протеста в поддержку Алексея Навального. В Петербурге на нее вышли не менее десятка тысяч человек, несмотря на закрытие центральных станций метро, перекрытие мостов через Неву для пешеходов. Эта акция стала крупнейшей в городе за последние годы.

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