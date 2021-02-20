Подростка из Ульяновска будут судить за "удар по руке" росгвардейца на протестах 23 января

Прокуратура Ульяновска направило в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя города, которого обвиняют в применении насилия к росгвардейцу на акции протеста 23 января.

По версии следствия, несовершеннолетний ученик "местной образовательной организации" во время несогласованной акции "нанес удар по руке" сотруднику Росгвардии. Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

"Интерфакс" со ссылкой на источник пишет, что фигурант дела – подросток 16 лет.

23 января в ряде городов России прошли крупные акции протеста в поддержку Алексея Навального. В Петербурге на нее вышли не менее десятка тысяч человек, несмотря на закрытие центральных станций метро, перекрытие мостов через Неву для пешеходов. Эта акция стала крупнейшей в городе за последние годы.