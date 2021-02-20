Песков заявил об отсутствии репрессий в отношении СМИ и политиков в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России никто не предпринимает респрессивных действий в отношении СМИ и политиков, передает "Интерфакс".

Так Песков ответил журналистам после того, как выразил обеспокоенность, вызванной подобными действиями на Украине.

"Этих факторов Кремль в России не видит. В России никто не закрывает СМИ", - заявил Песков, подчеркнув, что "чрезвычайно оппозиционно настроенные СМИ" в России продолжают работать, и "в чрезвычайно оппозиционно настроенные СМИ" в России продолжают работать".

"Никто в России не отнимает вдруг всю собственность, не вводит санкции против своих же граждан только за то, что у них есть определенные нюансы или различия с правительством, президентом в решении самых насущных проблем общества", - сказал Песков.

Отметим, в 2018 году сайт проекта журналистских расследований Russiangate оказался заблокирован после публикации текста о недвижимости полного тезки директора ФСБ Александра Бортникова стоимостью 200-300 млн рублей. На следующий день главред проекта Александрина Елагина сообщила о закрытии издания и ее увольнении.

Проекты The Insider и Bellingcat за последние месяцы опубликовали несколько расследований, в которых шла речь об отравлениях политиков, в том числе – Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы-младшего. В расследованиях утверждалось, что незадолго до отравлений за ними следовали, предположительно, сотрудники ФСБ. Кара-Мурза подал в СК заявление после расследования о себе. В конце января журналисты рассказывали, что внезапная смерть лидера "Новой России" Никиты Исаева в 2019 году тоже может быть связана с отравлением.