В России зафиксирован первый в мире случай заражения новым видом птичьего гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о первом в мире случае заражения людей птичьим гриппом нового типа, передает ТАСС. По ее словам, вирусом гриппа H5N8 заразились семь сотрудников птицефабрики на юге России.

На этот тип гриппа обратили внимание в декабре 2020 года, когда была зафиксирована вспышка среди поголовья птиц. Попова подчеркнула, что случай заражения сотрудников птицефабрики – первый подтвержденный в мире, все риски минимизированы, и ситуация не получила дальнейшего развития.

"Все люди, все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким. Но вместе с тем нашим ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семерых работников этой птицефабрики. Сегодня они чувствуют себя хорошо, и в тот момент они чувствовали себя хорошо, заболевание закончилось достаточно быстро", - рассказала Попова.

Она подчеркнула, что, хотя зафиксирован случай передачи вируса от птиц к человеку, это твариант вируса не передается от человека к человеку. "Насколько быстро последующие мутации позволят ему преодолеть и этот барьер, покажет время", - отметила Попова.

Россия направила информацию о заболевании во Всемирную организацию здравоохранения.