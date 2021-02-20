Весной Петербург украсят тысячи многолетних растений

Комитет по благоустройству пошлет своих специалистов высаживать первые весенние цветы в конце апреля, если к этому будет располагать погода, сообщается на сайте Смольного. В планы чиновников входит появление на улицах и в зеленых зонах 33 тысяч многолетних растений, 205 тысяч тюльпанов и 4,2 млн так называемых летников.

Отдельное цветочное оформление уготовлено майским праздникам - Первомаю и Дню Победы: для этих целей высадят 561 тысячу цветов виолы.

В комитете обращают внимание, что при подходе к цветочному оформлению города сотрудники как ориентируются на старинные, исторические образцы, так и готовы готовы пользоваться современными решениями. При этом все растения имеют исключительное российское происхождение. Всего в оформлении города задействовано более 40 видов и более 100 сортов цветов.