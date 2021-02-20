"У Кремля много оппонентов": Песков оценил будущее оппозиции после реального срока Навальному

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о будущем оппозиционного движения в стране после получения Алексеем Навальным реального срока, счел, что оно не прекратит своего существования и что у режима достаточно дееспособных противников.

"У Кремля много оппонентов. Это нормальный политический процесс. Политическая жизнь России развивалась, и будет развиваться дальше. Сейчас она вступит в предвыборный период - мы все ожидаем парламентских выборов", - цитирует чиновника "Интерфакс".

По его словам, выстроенная в РФ политическая система "насыщенна", "многогранна" и демонстрирует "плюрализм", причем есть несколько типов борьбы с властью, которые он различает.

"Кто-то это делает в рамках закона, кто-то - за гранью приличий. Кто-то это делает, стоя ногами на российской почве, кто-то это делает, одной или двумя ногами стоя на заграничной почве - у всех все по-разному", - рассудил Песков.

Сегодня Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Алексея Навального, считающегося лидером несистемной оппозиции, на решение о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". В колонии Навальный проведет 2 года 5 месяцев. Параллельно его судят по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко, и прокуратура запрашивает наказание в виде 950 тысяч рублей штрафа.