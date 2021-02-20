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17:19

Участник калининградских акций протеста собрал более 500 тысяч рублей на штрафы

фото ЗакС политика Участник калининградских акций протеста собрал более 500 тысяч рублей на штрафы

В Калининграде 73-летний пенсионер Петр Зуев, активный участник несанкционированных акций протеста, собрал при помощи пожертвований 553 тысячи рублей на оплату присужденных ему штрафов. Денег ему перевели даже больше, чем нужно, и остаток (223 тысячи рублей) он перевел в региональный штаб Алексея Навального, поскольку местные "навальнисты" тоже пострадали от штрафов.

У Зуева два взысканием: 180 и 150 тысяч рублей, первый из них он выплатит после рассмотрения его апелляции областным судом. Второй суммой, которую ему присудили, пенсионер распорядится, используя несколько иную тактику.

"Отдавать не одномоментно, а помесячно службе судебных приставов - пусть позорятся, отнимая годами деньги у старика. Конечно, весь штраф можно было отдать сразу - с глаз долой, из сердца вон. Но это означает, что ты струсил и сложил "лапки". Нет!", - написал активист в Facebook.

Напомним, что не согласованные с властями акции протеста прошли 23 и 31 января по всей России. На них задержали в общей сложности, по данным "ОВД-Инфо", порядка 10 тысяч человек.

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