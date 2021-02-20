Около мемориала Немцову в Москве задержали 8 человек после запрета на возложение цветов

Полицейские задержали восемь человек у Большого Москворецкого моста в Москве, где находился мемориал памяти Бориса Немцова, сообщает "ОВД-Инфо".

Напомним, в ночь на 20 февраля все цветы, портреты и свечи убрали силовики, место мемориала оградили забором. После этого полицейские запрещали возлагать цветы, угрожая задержанием.

Задержаны оказались дежуривший на мосту Юрий Константинов, а также Александр Пилькин, Аркадий Коников, Михаил Росляков, Иван Шаравин, Татьяна Козлова, Сергей Киреев. Некоторых из них задержали, когда они все же попытались возложить цветы. Семь из восьми задержанных уже отпустили без составления протоколов.

Мемориал Немцова располагается на мосту возле Кремля, где политика застрелили в 2015 году. Пятеро осужденных исполнителей преступления получили сроки от 11 до 20 лет заключения, заказчик убийства до сих пор не найден. Активисты регулярно дежурят у мемориала, поскольку его не раз разоряли.

27 февраля будет шестая годовщина гибели Немцова. Каждый год в конце месяца в разных городах России проходят акции памяти политика. В Петербурге в последние годы власть отказывается их согласовывать. В 2021 году организаторы акции и петербургский омбудсмен обратились к губернатору с просьбой не препятствовать возложению цветов к Соловецкому камню.