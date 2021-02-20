Из-за пандемии во Пскове запретили проводить акцию памяти Немцова

Управление Роспотребнадзора по Псковской области запретило проводить 27 февраля митинг во Пскове памяти убитого в 2015 году политика Бориса Немцова, сославшись на неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку.

"Только что звонил главе ведомства Нестеруку, тот по телефону не объяснил, как сказанные на расстоянии социальной дистанции слова "Борись!" и "За вашу и нашу свободу" разжигают пламя коронавируса. Нам, псковскому "Яблоку", отказали в человеческом праве почтить память убитого за правду политика", - написал на своей странице "ВКонтакте" депутат областной думы Дмитрий Пермяков.

При этом, по сведениям депутата, пандемия коронавируса не помешала псковским властям разрешить проведение в этот же день квеста под названием "Тайны древнего Пскова".

Отметим, что в соседней Новгородской области у организаторов аналогичной акции тоже возникли трудности с властями: против лидера местного "Яблока" Анны Черепановой возбудили административное дело из-за участия в несанкционированных январских митингах. Днем ранее она подавала заявку на "немцовское" мероприятие в администрацию. В свою очередь, Смольный пока рассматривает заявку от петербуржцев, в которой предлагается ограничиться возложением цветов 27 февраля. На стороне организаторов выступает омбудсмен Александр Шишлов.

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