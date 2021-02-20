Суд обязал комблаг установить ограждения на трех перекрестках Петербурга по требованию прокуратуры

Куйбышевский суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры Центрального района, обязав комитет по благоустройству заняться установкой перильных ограждений на нескольких перекрестках в центре города, сообщили в прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры требовали установить ограждения на трех перекрестках: 2-й Советской улицы и Мытнинской, 2-й Советской и Суворовского проспекта, а также Загородного проспекта и Социалистической улицы. Там, указали в прокуратуре, участились случаи ДТП с участием пешеходов.

Представители прокуратуры подали иск в Куйбышевский суд, требуя, чтобы комитет по благоустройству включил в адресную программу работы по оснащению перекрестков ограждениями. Суд удовлетворил иск в полном объеме.