Четырбок пообещал рестораторам заняться законом об упрощенной установке летних обеденных зон

Депутат Законодательного собрания от "Единой России" Денис Четырбок в беседе в социальной сети Clubhouse обсудил с рестораторами возможность закрепления упрощенной системы установки летних "террас". Организатором диалога выступил Telegram-канал "Ротонда".

Рестораторы положительно высказались об упрощенном получении разрешения на установку уличных зон со столами около общепита – это спасло многие заведения. Летом 2020 года петербургские власти ввели новую форму согласования обеденных зон на улице: разрешалось выставить столы около своего заведения, но их необходимо было на ночь убирать с тротуара. До этого рестораторы могли только организовывать террасы, что гораздо сложнее, и не всем давали на это разрешение, заявили участники встречи в соцсети.

Парламентарий Четырбок заявил, проблема согласования летней веранды – давняя проблема. Связана она с нежеланием прежних властей города делать это в открытом режиме, считает депутат.

- Два года назад мы разработали законодательную инициативу о том, чтобы процедура предоставления этих земельных участков, примыкающих к точкам общепита, была прозрачной и понятной, регулировалась именно законом, но никак не внутренними канцелярами КУГИ или КИО, потому что это всегда почва для злоупотребления и коррупции, - рассказал Четырбок.

По его словам, тогда губернатор идею не поддержал и документ не приняли. Присутствовавший на встрече другой депутат ЗакСа беспартийный Максим Резник ответил коллеге, что такой законопроект парламентарии могли спокойно принять. Даже если бы глава города наложил на него вето, сил "Единой России" хватило бы для его преодоления. Четырбок на это ответил, что надо принять инициативу, которая будет работать, а не ту, которую Смольный не сможет реализовать.

"Единоросс" пообещал, что направит в исполнительные органы власти запрос о том, планируют ли они летом 2021 года организовать такую же упрощенную систему. Также парламентарий заявил, что эту форму стоит все же прописать в законодательстве.

- Если это не закрепить на законодательном уровне, то, когда о пандемии забудут, все вернется на круги своя и те же самые рестораторы снова будут вынуждены эти круги ада проходить для того, чтобы получать согласования. Хотя мы убедились в том, что ничего страшного для города нет в том, что предприниматели получат возможность размещать там дополнительные посадочные места, - считает Четырбок.

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