Созданная в 2016 году Росгвардия хочет учредить медаль в честь своего 210-летия

Росгвардия собирается учредить памятную медаль "210 лет войскам национальной гвардии Российской Федерации", на проект приказа обратила внимание "Новая газета".

Однако Федеральная служба войск национальной гвардии была основана лишь в 2016 году на базе внутренних войск МВД. Она включила в себя спектр задач нескольких подразделений министерства, которые выполняли разные функции, в том числе – ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана и другие. На сайте Росгвардии в разделе "история" также указано, что ведомство было создано указом Владимира Путина от 2016 года.

Согласно проекту медали, на ней планируется изобразить крест в краповом цвете Росгвардии и эмблему службы. На геральдическом кресте упоминается дата – 1811 год. Однако в проекте медали не объясняется, почему отсчет существования Росгвардии ведется с нее, а не с 2016-го. Издание предположило, что в качестве "предшествующего" подразделения в этом случае выступает Внутренняя стража Российской империи, основанная императором Александром I. В 1864 году эти подразделения окончательно упразднили.

Вручать подобную памятную медаль планируют военным и полицейским со сроком выслуги лет не менее 20 лет. Вручать ее будет глава Росгвардии Виктор Золотов и высшие офицеры Росгвардии до марта 2022 года. В пояснительной записке необходимость разработки медали объясняется "потребностью в сохранении традиций, повышении престижа службы в войсках национальной гвардии" и "поощрении наиболее отличившихся военнослужащих, сотрудников".