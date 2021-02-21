"Удовлетворения исходом дела нет": Семья ветерана Артеменко - о суде над Навальным

Родные ветерана Игната Артеменко, оскорбившиеся на высказанное Алексеем Навальным мнение о гражданах, поддержавших голосование по поправкам к Конституции, не удовлетворились наказанием, присуждённым политику, уведомила РИА "Новости" дочь советского бойца Елена Артеменко.

"Папа ожидал, что Навальный в своем последнем слове все-таки принесет ему свои извинения, но, к сожалению, этого не произошло. Напротив, он продолжил глумиться над пожилым человеком, оскорблять его и всю семью, а также из его уст неоднократно звучала новая клевета. Поэтому удовлетворения исходом дела, конечно, нет", - поделилась мнением женщина.

Днём ранее Навального осудили на 850 тысяч рублей по делу о клевете на Игната Артеменко.

Суд счёл, что вина оппозиционера подтверждается показаниями потерпевшего, а также других фигурантов разбирательства.

Кроме того, судья всё же решила направить в Следственный комитет материалы о новом оскорблении политиком ветерана Артеменко, а также её самой и прокурора.