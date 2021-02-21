BBC: Кремль выступает за установку памятника Александру Невскому на Лубянке

Столичная мэрия и Кремль находят резонной идею установки памятника Александру Невскому на Лубянской площади, информирует "Русская служба Би-би-си", ссылаясь на собственные источники.

Собеседники издания известили, что приоритетным считается этот вариант, а не возвращение на место бронзового Феликса Дзержинского.

Власти, отметили источники, прилагают усилия к тому, чтобы в голосовании победил именно Александр Невский.

Ранее стало известно, что гражданам придётся выбирать только из двух вариантов памятника на Лубянке. Отдать свои голоса за понравившийся вариант граждане смогут в приложении "Активный гражданин", на сайтах СМИ, а также в качестве опроса муниципальных депутатов.

Напомним также, что с инициативой вернуть "железного Феликса" на Лубянку выступили ранее такие общественники, как Захар Прилепин, Игорь Молотов, Алекандр Проханов, Дмитрий Пучков и Леся Рябцева.

Знаменитого чекиста, отлитого в бронзе, "свергли" постфактум попытки госпереворота в 1991 году.