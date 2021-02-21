Напавшего на охранника консульства Украины петербуржца отправили под арест

Смольнинский райсуд Петербурга решил отправить в СИЗО 34-летнего горожанина Назара Смоленского, обвиняемого в нападении на охранника консульства Украины, оповестили в объединенной пресс-службе судебных инстанций города.

Смоленскому вменяют нарушение ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением оружия).

В материалах дела говорится, что днём 19 февраля преступник, "имея умысел на грубое нарушение общественного порядка", пришёл к зданию украинской дипмиссии на улице Бонч-Бруевича, 1В. Как только охранник отворил входную дверь, Смоленский несколько раз ударил его ножом. Пострадавшим оказался сотрудник Госпогранслужбы Украины. Смоленский ранее записывался у него на приём.

Добавим, в 2015 году горожанин уже был судим на 8 лет за разбойное нападение на ломбард.