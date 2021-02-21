Петербургский суд прекратил дело слабослышащего инвалида о помехах транспорту на акции 31 января

Красносельский райсуд Петербурга счёл, что дело в отношении пожилого горожанина Юрия Ильина об участии в акции, создавшей помехи инфраструктуре и движению транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП) следует прекратить в связи с отсутствием состава правонарушения, оповещает "ОВД-Инфо".

Ильин является инвалидом по зрению и слуху. В день протеста 31 января он следовал по своим делам мимо Пионерской площади и, увидев толпу людей, решил обратиться за разъяснением к сотрудникам ОМОН и узнать, отчего перекрыты улицы. В тот же момент его схватили за руки и за ноги отнесли в автозак, после чего доставили в отдел полиции, где в его отношении был составлен административный протокол.

Согласно действующему законодательству, граждан с инвалидностью запрещено держать в участках более трёх часов, однако Ильина выпустили лишь по прошествии пяти часов.

Добавим также, некоторое время назад в Горсуд Петербурга было направлено на обжалование дело слабослышащего инвалида Евгения Агафонова, которого оштрафовали за "скандирование лозунгов" на той же протестной акции 31 января.