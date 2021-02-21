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18:05

Петербуржцы продолжают фотоохоту за "Мерседесом" Боярского, паркующегося в обход ПДД

фото ЗакС политика Петербуржцы продолжают фотоохоту за "Мерседесом" Боярского, паркующегося в обход ПДД

Петербуржцы вновь заметили принадлежащий народному артисту России Михаилу Боярскому "Мерседес", припаркованный в нарушение правил дорожного движения, делится "Фонтанка".

На сей раз автомобиль театрального деятеля был замечен стоящим вторым рядом на Большой Конюшенной улице на перекрестке со Шведским переулком.

"Время на часах - 15:45", - специально для ГИБДД отметили время петербуржцы. Дело в том, пишет издание, что Боярского не всегда привлекают к административной ответственности, ссылаясь на "нехватку точных данных" для оформления.

Боярский уже давно известен своим пренебрежением ПДД. Широкий резонанс в 2019 году вызвал сюжет с припаркованным "Мерседесом" артиста на Невском проспекте. На обошедшей интернет фотографии его транспортное средство стояло на встречной полосе. Оштрафованный вследствие этого нарушения знаменитый петербуржец в телефонном разговоре с журналистами дал в грубых выражениях понять, что звонящие ему безразличны, заявив, что ему "насрать" на них.

Недавно ФССП завела дело в отношении Боярского ввиду его уклонения от уплаты автоштрафов.

Фото: "Фонтанка"

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