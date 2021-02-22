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10:25

Из СПбГУ отчислили активистку "Весны" после протестного перфоманса

фото ЗакС политика Из СПбГУ отчислили активистку "Весны" после протестного перфоманса

Активистку молодежного движения "Весна" Елену Скворцову исключили из СПбГУ, сославшись на непрохождение ею обязательной учебной практики, пишет издание DOXA. В прошлом месяце она участвовала в политической акции протеста в поддержку Азата Мифтахова, впоследствии получившего шесть лет колонии за хулиганство, и связывает свои неприятности в вузе именно с этим обстоятельством своей биографии. Уже бывшая студентка вечернего отделения журфака готова добиваться справедливости в суде. 

При этом условия для прохождения практики были усложнены: в январе выяснилось, что издание, в котором печаталась Скворцова, перестало соответствовать нужным критериям и что практику нужно срочно перепроходить. Но и с этим возникли трудности.

"Это очень нелогично: меня направили проходить практику в подразделение СПбГУ, а потом стали отказывать в прохождении в некоторых из подразделений по той причине, что им не требуются практиканты", - рассказала петербурженка.

Напомним, в преддверии приговора аспиранту МГУ Азату Мифтахову, которого обвинили в разбитом окне офиса "Единой России", Скворцова и ее единомышленница в январе пришли к стенам петербургского представительства партии с оконной рамой.  

Нынешней зимой протестные перфомансы уже приводили к исключению из вузов. Наиболее яркий пример - случай петербургского активиста Павла Крисевича. Студента отчислили из РУДН после того, как на Лубянской площади он в образе Иисуса Христа укрепился на самодельном кресте и развел огонь из бутафорских томов уголовных дел.

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