Из СПбГУ отчислили активистку "Весны" после протестного перфоманса

Активистку молодежного движения "Весна" Елену Скворцову исключили из СПбГУ, сославшись на непрохождение ею обязательной учебной практики, пишет издание DOXA. В прошлом месяце она участвовала в политической акции протеста в поддержку Азата Мифтахова, впоследствии получившего шесть лет колонии за хулиганство, и связывает свои неприятности в вузе именно с этим обстоятельством своей биографии. Уже бывшая студентка вечернего отделения журфака готова добиваться справедливости в суде.

При этом условия для прохождения практики были усложнены: в январе выяснилось, что издание, в котором печаталась Скворцова, перестало соответствовать нужным критериям и что практику нужно срочно перепроходить. Но и с этим возникли трудности.

"Это очень нелогично: меня направили проходить практику в подразделение СПбГУ, а потом стали отказывать в прохождении в некоторых из подразделений по той причине, что им не требуются практиканты", - рассказала петербурженка.

Напомним, в преддверии приговора аспиранту МГУ Азату Мифтахову, которого обвинили в разбитом окне офиса "Единой России", Скворцова и ее единомышленница в январе пришли к стенам петербургского представительства партии с оконной рамой.

Нынешней зимой протестные перфомансы уже приводили к исключению из вузов. Наиболее яркий пример - случай петербургского активиста Павла Крисевича. Студента отчислили из РУДН после того, как на Лубянской площади он в образе Иисуса Христа укрепился на самодельном кресте и развел огонь из бутафорских томов уголовных дел.