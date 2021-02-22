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12:20

Петербургские коммунисты поддержали пикетами осужденного испанского рэпера

фото ЗакС политика Петербургские коммунисты поддержали пикетами осужденного испанского рэпера

Члены петербургского отделения КПРФ встали в одиночные пикеты перед знанием испанского консульства, выражая протест против уголовного преследования рэпера и сторонника левых идей Пабло Хаселя. Коммунисты считают, что их единомышленник в Европе, регулярно и публично критикующий монархию, социальное расслоение и капиталистический строй, с 2018 года страдает именно за свои убеждения. Его осудили на 9 месяцев заключения за оскорбление короля и поддержку террористических сил в социальных сетях.

"Международная солидарность, взаимная поддержка – важная составляющая коммунистической идеологии, основа интернационализма. <...> Сегодня мы видим, как наши власти пытаются цензурировать всё, до чего могут дотянуться, за высказывание на своей личной страничке в соцсети можно получить срок. В Испании – ничем не лучше", - приводятся слова главы Василеостровского райкома партии Василия Кривоноса.

Он подчеркнул, что КПРФ стоит на принципах свободы слова, борется за эту свободу, тогда как по всей Европе, включая Россию, ее встречают "цензура, дубинки, изоляторы и тюрьмы".

фото: cprfspb.ru/

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