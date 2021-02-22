С улиц Петербурга убрали рекордное для нынешней зимы количество снега

По итогам 21 февраля снегоплавильные и снегоприемные пункты поставили рекорд нынешней зимы по количеству снега, принятого за одни сутки. Как сообщает пресс-служба "Водоканала", речь идет почти о 45 тысячах кубометров. Всего с начала зимы подведомственным ГУПу пунктам (их в городе 18) удалось утилизировать 1,13 млн кубометров снега.

Отмечается, что эти специализированные объекты работают круглосуточно и что основная нагрузка на них приходится в ночное время. Тем не менее, утром 22 февраля, как и прошлым утром, улицы Петербурга, в том числе центральные, оказались заметенными толстым слоем снега.

Накануне социальные сети обошли фотографии сильно заметенных тротуаров и даже магистралей. В частности, неубранными выглядели дороги в западной части Приморского района, а на Невском проспекте увяз в снегу и не смог самостоятельно продолжить путь рейсовый автобус. Более подробно о проблемах, связанных с зимней уборкой петербургских улиц в нынешнем сезоне, читайте в материале ЗАКС.Ру.

фото: ГУП "Водоканал"