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13:23

На съезде с "прилепинцами" "Справедливая Россия" официально сменила название

фото ЗакС политика На съезде с "прилепинцами" "Справедливая Россия" официально сменила название

На съезде обновленной партии "Справедливой России", в январе заявившей о своем слиянии с движениями "За правду" и "Патриоты России", политическая организация Сергея Миронова официально поменяла название. Теперь оно звучит как социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", в сокращенном варианте - "Справедливая Россия - за правду". Соответствующие изменения внесли в устав.

При этом на проходящем в Москве съезде "Патриоты России" во главе с Геннадием Семигиным объявили о ликвидации движения и, таким образом, поглощении их новой структурой. Об этом РИА "Новости" сообщила зампред "Патриотов России" Надежда Корнеева.

Напомним, что объединение трех сил преследует цель улучшить свои позиции в Госдуме, где сегодня у эсеров только 23 представителя. 

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