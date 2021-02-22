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13:56

Миронов возглавит партию "Справедливая Россия - За правду", Прилепин и Семигин станут сопредседателем

фото ЗакС политика Миронов возглавит партию "Справедливая Россия - За правду", Прилепин и Семигин станут сопредседателем

Лидера фракции справедливороссов в Госдуме Сергея Миронова выдвинули единственным претендентом на должность председателя объединенной партии "Справедливая Россия - За правду". Его кандидатуру должны одобрить делегаты партийного съезда, который проходит в Москве 22 февраля.  

Захара (настоящее имя - Евгений) Прилепина и Геннадия Семигина рекомендовали избрать сопредседателями. Первый ранее возглавлял партию "За правду". Второй - "Патриотов России".

Съезду также предстоит утвердить список из 22 членов президиума центрального совета партии. В него вошли два петербургских депутата Госдумы: Елена Драпеко и Олег Нилов.

Ранее в ходе съезда "Справедливая Россия" сменила название на "Справедливая Россия - За правду" и приняла в свои ряды членов партий "За правду" и "Патриоты России".

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