Миронов возглавит партию "Справедливая Россия - За правду", Прилепин и Семигин станут сопредседателем

Лидера фракции справедливороссов в Госдуме Сергея Миронова выдвинули единственным претендентом на должность председателя объединенной партии "Справедливая Россия - За правду". Его кандидатуру должны одобрить делегаты партийного съезда, который проходит в Москве 22 февраля.

Захара (настоящее имя - Евгений) Прилепина и Геннадия Семигина рекомендовали избрать сопредседателями. Первый ранее возглавлял партию "За правду". Второй - "Патриотов России".

Съезду также предстоит утвердить список из 22 членов президиума центрального совета партии. В него вошли два петербургских депутата Госдумы: Елена Драпеко и Олег Нилов.

Ранее в ходе съезда "Справедливая Россия" сменила название на "Справедливая Россия - За правду" и приняла в свои ряды членов партий "За правду" и "Патриоты России".