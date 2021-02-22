18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:59

В московском "Яблоке" хотят видеть Соболь в партийных списках на думских выборах

фото ЗакС политика В московском "Яблоке" хотят видеть Соболь в партийных списках на думских выборах

Зампред столичного отделения "Яблока" Кирилл Гончаров выразил желание кооперации с членами команды Алексея Навального на осенних выборах в Государственную думу путем включения "навальнистов" в партийные списки. Речь зашла, в частности, о Любови Соболь, которая в настоящее время отбывает домашний арест по так называемому "санитарному делу". Именно юридические сложности мешают двум сторонам переговоров более предметно обсудить план по выдвижению кандидатов на грядущих выборах.

"А на уровне идеи это курсирует как с их, так и с нашей стороны. <...> Если мы найдем взаимопонимание, то все от этого будут только рады. Избиратели, в свою очередь, хотели бы видеть широкую демократическую коалицию на выборах", - цитирует политика издание URA.ru.

Отметим, что между сторонниками Навального и "Яблоком" существуют давние противоречия, усилившиеся в феврале после выхода статьи основателя партии Григория Явлинского "Без путинизма и популизма". В ней он осудил методы политической борьбы Навального, которого преследуют по двум уголовным делам и держат в заключении. Публикация даже в самом "Яблоке" вызвала локальные протесты.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

13:23 На съезде с "прилепинцами" "Справедливая Россия" официально сменила название

19 февраля, 19:26 "Специфический брак": Шишкина – о слиянии "Справедливой России" с партиями "За правду!" и "Патриоты России"

19 февраля, 18:25 Шнуров еще не решил, идти или нет в депутаты

19 февраля, 16:24 Трохманенко возглавит предвыборный штаб Партии роста в Петербурге

19 февраля, 16:07 Швеца переизбрали главой отделения Партии роста в Петербурге

17 февраля, 15:36 Госдума утвердила пять членов нового состава Центризбиркома

17 февраля, 13:18 Путин заявил о недопустимости "ударов по суверенитету России" во время выборов в Госдуму

17 февраля, 12:58 Зюганов пожаловался Путину на сокращение партийных списков на выборах

17 февраля, 10:49 Совфед назначил пять членов нового состава Центризбиркома

16 февраля, 13:58 Путин встретится с руководителями фракций Госдумы 17 февраля


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:00 Петербург принял новую, "удобную" партию вакцины от коронавируса

17:21 Феминистки с плакатами "переименовали" станции петербургского метро

16:51 Reuters: ЕС введет санкции против Бастрыкина и Золотова

16:28 В Петербурге вспомнили пожарных, тушивших огонь в гостинице "Ленинград"

16:22 Миронова единогласно избрали главой "Справедливой России - За правду"

15:45 В Калининграде начали изучать эффективность новой вакцины "Спутник лайт"

14:59 В московском "Яблоке" хотят видеть Соболь в партийных списках на думских выборах

14:15 Яровая разработала законопроект, ужесточающий наказание за оскорбление ветеранов ВОВ

13:56 Миронов возглавит партию "Справедливая Россия - За правду", Прилепин и Семигин станут сопредседателем

13:23 На съезде с "прилепинцами" "Справедливая Россия" официально сменила название

12:55 С улиц Петербурга убрали рекордное для нынешней зимы количество снега

12:20 Петербургские коммунисты поддержали пикетами осужденного испанского рэпера

11:30 "Яблоко" предложило вместо памятника Джержинскому вернуть на Лубянку фонтан

11:07 В России учли 12,6 тысяч новых заражений COVID-19, в Петербурге - 957 случаев

10:25 Из СПбГУ отчислили активистку "Весны" после протестного перфоманса

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru