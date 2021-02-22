Миронова единогласно избрали главой "Справедливой России - За правду"

Депутат Госдумы и основатель "Справедливой России" Сергей Миронов на два с половиной года избран председателем партии "Справедливая Россия - За правду". Его кандидатуру поддержали все 200 голосовавших делегатов съезда партии, который состоялся 22 февраля в Москве.

Всего выдали 201 бюллетень - один человек не проголосовал.

"На последнем съезде где-то 10-12 были против. Честно говоря, как-то вы меня смутили… Спасибо, коллеги за доверие", - прокомментировал свое переизбрание Миронов.

"За" утверждение сопредседателем обновленной партии Евгения (Захара) Прилепина проголосовали 185 справедливороссов, "против" - 14. Геннадия Семигина в должности сопредседателя поддержали 189 делегатов. "Против" высказались 10 человек.

Также был утвержден состав центрального совета партии.

Напомним, на съезде было принято решение об объединении справедливороссов с партиями "За правду" и "Патриоты России". Обновленная партия будет называться "Социалистическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Короткое название - "Справедливая Россия - За правду".