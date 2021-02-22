В Петербурге вспомнили пожарных, тушивших огонь в гостинице "Ленинград"

Руководство Петербурга почтило память спасателей, погибших при тушении сильнейшего пожара в гостинице "Ленинград", который 23 февраля 1991 года унес жизни 16 человек (девяти пожарных, шести постояльцев и одного милиционера). Трагическое происшествие стало поводом для появления в городе ежегодно отмечаемого 23 февраля Дня памяти пожарных, погибших при исполнении.

"Вы выбрали трудную и мужественную профессию огнеборца, профессию защищать людей. Вы с честью исполняете свой долг", - обратился цитируемый пресс-службой Смольного губернатор Александр Беглов к сотрудникам спасательных служб.

Он заметил, что город чтит их профессию, на что указывают даже топонимы: на карте существуют Парк Героев-пожарных и сквер Спасателей. По мнению главы регионального управления МЧС Алексея Аникина, в Петербурге относятся к пожарным лучше, чем где-либо еще в стране.

Семьи погибших при пожаре тридцатилетней давности мужчин получили от Беглова цветы и подарки.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.