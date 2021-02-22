Reuters: ЕС введет санкции против Бастрыкина и Золотова

В ходе конференции чиновников стран, входящих в Европейский союз, министры иностранных дел договорились между собой о введении санкций в отношении глав российских силовых ведомств, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Индивидуальные санкции в ближайшее время должны коснуться главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и главы ФСИН Александра Калашникова. После принятия мер они не смогут въехать на территорию ЕС, а их счета в европейских банках заморозят.

Поводом к санкциям послужили уголовные дела против политика Навального и, в частности, получение им от суда реального срока по делу "Ив Роше". Отметим, что ранее команда Навального публично рассматривала для себя в качестве приоритетного именно санкционный, внешнеполитический инструмент давления на российские власти с целью вызволения своего лидера.