Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем защитника Отечества

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с Днем защитника Отечества.

Они подчеркнули, что в 2021 году праздник "проходит под знаком 800-летия со дня рождения Александра Невского". "Его жизнь и подвиги – нравственный ориентир для всех, кто чувствует себя сопричастным с тысячелетней историей страны, кто ответственен за судьбу Родины", - убеждены Беглов и Макаров.

По мнению Беглова и Макарова, Петербург с момента основания "был и остается надежной опорой" Вооруженных сил России и "городом-крепостью, на улицы которого никогда не ступала нога завоевателя". Сейчас Петербург "вносит огромный вклад в обеспечение национальной безопасности", здесь работают научно- исследовательские институты, конструкторские бюро и ведущие предприятия, а также военные учебные заведения.

Беглов и Макаров пожелали всем "защитникам Отечества" здоровья, бодрости духов и успехов на службе, а петербуржцам – мира, добра и благополучия.

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