Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент Владимир Путин выступил с видеообращением к россиянам в честь Дня защитника Отечества, запись была показана в эфире телеканала "Россия 24".

Путин заявил, что Россия гордится "боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием" своих армии и флота. По его мнению, современный мир "требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно.

Отдельно Путин упомянул о ветеранах, назвав их "великим поколением, научившим их потомков побеждать и не сдаваться". Отметим, тем временем "Единая Россия" проводит акцию "Защитим память героев", после того, как Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным в клевете на ветерана из-за поста в Twitter, в котором политик раскритиковал людей, снявшихся в ролике RT в поддержку поправок в Конституцию.

Путин считает, что в России "так крепки традиции патриотизма", потому что в российской истории есть множество "примеров героизма предков". "Традиции неразрывной, прочной связи между народом, государством и их надежными защитниками - армией и флотом. Этот союз выкован столетиями, и сегодня его значимость остается такой же важной и востребованной", - заявил Путин.

Путин считает, что в Вооруженных силах служат сильные духом, волевые и отважные люди, а интерес молодежи к воинским специальностям говорит об укреплении авторитета ВС. По его словам, все больше молодых людей "считают службу по призыву важной для себя и нужной для Родины". Напоследок президент пожелал причастным к празднику крепкого здоровья и "всего самого доброго".

Ранее с Днем защитника Отечества петербуржцев поздравили губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

фото: kremlin.ru

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