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12:42

"Новая газета" опубликовала новые видео с пытками заключенных в ярославской ИК-1

фото ЗакС политика "Новая газета" опубликовала новые видео с пытками заключенных в ярославской ИК-1

"Новая газета" и фонд "Общественный вердикт"* опубликовали новые видеозаписи с пытками в исправительной колонии № 1 в Ярославле.

Первое из двух видео датировано 25 августа 2016 года. На нем запечатлен момент избиения заключенного, имя которого не разглашается, за две недели до его освобождения. По словам бывшего заключенного, его пытали после обыска из-за того, что он возмутился, что тюремщики сбросили на пол Коран. После освобождения мужчина провел две недели в больнице.

Второе видео, по данным издания, было записано в 2017 году, на нем запечатлены пытки гражданина Грузии Важы Бочоришвили. На видео тюремщики предлагают ему пройти процедуру личного досмотра: присесть и раздвинуть ягодицы, при этом среди них присутствует женщина-врач, держащая в руках анальный расширитель, применение которого регламент не предполагает. Борочишвили отказался, ссылаясь на проблемы со здоровьем, и поле этого его начали избивать.

По словам родственников мужчины, после пыток Бочоришвили посадили  одиночку в ШИЗО, у него открылось кровотечение, которое тюремные врачи не могли остановить. Его перевели в больницу Рыбинска в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у мужчины тяжелое поражение печени. 9 мая 2017 года он умер.

Эти видео – уже восьмая-девятая по счету запись с пытками из ярославской ИК-1, которое публикуют правозащитники. Первое видео – с пытками заключенного Евгения Макарова - было опубликовано в 2018 году. После этой публикации СК возбудил уголовное дело в отношении 13 сотрудников колонии, 11 из них получили сроки от трех до четырех лет колонии, а врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев и его зам Игнат Михайлов были оправданы. Шестерым из осужденных суд освободил сразу, засчитав им сроки ареста.

*"Общественный вердикт" включен в реестр НКО-иноагентов

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