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12:58

Петербургская акция КПРФ у крейсера "Аврора" закончилась без задержаний

фото ЗакС политика Петербургская акция КПРФ у крейсера "Аврора" закончилась без задержаний

Петербургское отделение КПРФ провела акцию за социализм и против политических репрессий у крейсера "Аврора", сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

Напомним, изначально коммунисты планировали провести митинг на площади Ленина, затем – культурное мероприятие, но так и не добились согласования от городских властей. В итоге акцию было решено провести в формате встречи с депутатом: должен был присутствовать депутат Госдумы Сергей Пантелеев, но, по словам соратников, он заболел. На акции присутствовали депутаты ЗакСа Ирина Иванова и Ольга Ходунова.

Акция началась в формате пикета в сквере напротив крейсера "Аврора", там собрались порядка 70 человек. В своих выступлениях депутаты и партийный актив затронули тему политзаключенных, рядовые активисты высказывались о "дворце Ротенберга" в Геленджике, который считают связанным с президентом Владимиром Путиным. Также участники акции пели советские песни – например, "Красная армия всех сильней" и "Песня о тревожной молодости". После этого коммунисты возложили цветы к "Авроре" и организованно разошлись. К 12:30 акция закончилась.

Полицейские следили за происходящим со стороны, все закончилось без претензий и задержаний. На подходах рядом с полицейским КамАЗом был припаркован один автозак.

Всероссийскую акцию лево-патриотических сил в День защитника Отечества объявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В других городах коммунисты также проводят свои акции.

Сергей Еремеев


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