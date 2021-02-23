Активисты хотят восстановить мемориал Немцову в Москве 24 февраля

В Москве активисты намерены восстановить мемориал памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, передает "МБХ медиа" со ссылкой на волонтера Григория Симакова.

По словам Симакова, восстанавливать мемориал активисты собираются 24 февраля в 13:00. Они надеются на то, что к этому событию будет привлечено внимание прессы.

Напомним, в ночь на 20 февраля мемориал оказался практически уничтожен: силовики убрали оттуда все цветы, портреты политика и свечи, а место оградили забором. После этого полицейские запрещали возлагать цветы, угрожая задержанием. 20 февраля в отделы полиции таким образом попали восемь активистов.

Мемориал Немцова располагается на мосту возле Кремля, где политика застрелили в 2015 году. Пятеро осужденных исполнителей преступления получили сроки от 11 до 20 лет заключения, заказчик убийства до сих пор не найден. Активисты регулярно дежурят у мемориала, поскольку его не раз разоряли.

27 февраля будет шестая годовщина гибели Немцова. Каждый год в конце месяца в разных городах России проходят акции памяти политика. В Петербурге в последние годы власть отказывается их согласовывать. В 2021 году организаторы акции и петербургский омбудсмен обратились к губернатору с просьбой не препятствовать возложению цветов к Соловецкому камню.