Турчак анонсировал внесение законопроекта о наказании за оскорбление ветеранов

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что "Единая Россия" 24 февраля намерена внести "поправки в законодательство и ужесточит ответственность" за оскорбление ветеранов, сообщили в "ЕР".

Турчак присутствовал на возложени цветов к монументу Родины-Матери на Пискаревском кладбище в Петербурге 23 февраля: как сообщили единороссы, он принял участие в акции "Защитим память героев". При этом Турчак прокомментировал дело в отношении Алексея Навального о клевете на ветерана: напомним, ранее Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по этому процессу. Дело возбудили из-за поста Навального в Twitter, в котором политик раскритиковал людей, снявшихся в ролике RT в поддержку поправок в Конституцию – хотя в самом посте не было каких-либо имен или указаний на личность.

Турчак заявил, что штраф в 850 тысяч рублей Навальному "неизмеримо мал содеянному". При этом в релизе единороссов имя Навального не упоминается. Российские официальные лица принципиально не называют Навального по имени, заменяя такими обращениями, как "известный гражданин", "блогер", а в последнее время – "берлинский пациент". Еще в 2015 году агентство Bloomberg писало о запрете на упоминание имени Навального для чиновников из-за беспокойства насчет его популярности.

Обновлено 16:20 В акции также принял участие спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он заявил, что "народная память" - это "величайшая награда для тех, кто защитил Родину в годы войны, для тех, кто пал на полях сражений", и что обязанность властей – "сберечь ее для будущих поколений".

"Нельзя предавать свое прошлое, предавать ветеранов. Мы должны защищать их, пока живем. В том числе и от того потока грязи, который несется со стороны отдельных политиков и блогеров", - заявил Макаров.

Также 23 января цветы на Пискаревском кладбище возложили губернатор Александр Беглов и другие официальные лица. Об акции в Смольном не упоминали. Также Беглов возложил цветы к обелиску на площади Восстания: в этой церемонии приняли участие полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, глава Карачаево-Черкессии Рашид Темзов, командующий войсками ЗВО Александр Журавлев и другие.

23 февраля отмечается День защитника Отечества.

фото: "Единая Россия"

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