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15:36

СК возбудил дело после публикации новых видео видео с пытками заключенных в ярославской ИК-1

фото ЗакС политика СК возбудил дело после публикации новых видео видео с пытками заключенных в ярославской ИК-1

Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации двух видео с пытками заключенных в исправительной колонии № 1 Ярославля, передает "Новая газета".

Дело возбуждено по ст. 268 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее "Новая газета" и фонд "Общественный вердикт"* опубликовали две новые видеозаписи из ИК-1, на которых видно, как сотрудники колонии избивают заключенных. На одном из видео запечатлены пытки гражданина Грузии Важи Бочоришвили в 2017 году: вскоре после этого он скончался в больнице, куда его доставили в тяжелом состоянии после ШИЗО.

Эти видео – уже восьмая-девятая по счету запись с пытками из ярославской ИК-1, которое публикуют правозащитники. Первое видео – с пытками заключенного Евгения Макарова - было опубликовано в 2018 году. После этой публикации СК возбудил уголовное дело в отношении 13 сотрудников колонии, 11 из них получили сроки от трех до четырех лет колонии, а врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев и его зам Игнат Михайлов были оправданы. Шестерым из осужденных суд освободил сразу, засчитав им сроки ареста.

*"Общественный вердикт" включен в реестр НКО-иноагентов

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