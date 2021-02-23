Праздник вместо гнева: Акция КПРФ в Петербурге прошла спокойно

Встреча КПРФ у крейсера "Аврора" получилась малочисленной и больше напоминала празднование Дня защитника Отечества партийным активом. Коммунисты пели песни и рассуждали, что нынешняя армия уже не та. Депутаты КПРФ заявили, что если бы им согласовали полноценный митинг, то и людей пришло бы больше и лозунги были бы жестче.

Порядка 70 человек собрались под красными флагами в Нахимовском сквере в полдень 23 февраля. Петербургское отделение КПРФ организовало здесь встречу с депутатом Госдумы Сергеем Пантелеевым. Сам Пантелеев на нее прийти не смог - как объяснили однопартийцы, из-за болезни - вместо него наказы от избирателей принимали коллеги из городского парламента Ольга Ходунова и Ирина Иванова.

Изначально в День защитника Отечества планировалось провести митинг "за социализм и против политических репрессий". Акции под таким лозунгом по всей стране анонсировал лидер партии Геннадий Зюганов. Осудив январские протесты, организованные сторонниками Алексея Навального, он пообещал провести свои, "осмысленные и конструктивные".

Власти ожидаемо отказали КПРФ в согласовании митингов, сославшись на коронавирусные ограничения. После этого в партии объявили, что проведут по всей стране встречи с депутатами Госдумы и возложения цветов. Региональные администрации отнеслись к этим планам по-разному. Например, руководителя фракции КПРФ в городской думе Пензы Александра Смирнова заблаговременно арестовали на семь суток за организацию несанкционированной акции. Нескольким коммунистам из Улан-Удэ пытались вручить уведомление о прибытии в участок для составления протокола уже после митинга, рассказал "Открытым медиа" первый секретарь республиканского комитета КПРФ Вячеслав Мархаев.

Петербургские власти, хоть и не согласовали коммунистам митинг на площади Ленина, но проведению встречи в Нахимовском сквере не препятствовали. Однако на Петровской набережной, которая ведет от метро "Горьковская" к "Авроре" корреспондент ЗАКС.Ру заметил машины полиции и Росгвардии, а также припаркованный автобус ГУП "Пассажиравтотранс" - такие в дни массовых протестных акций обычно используют в качестве автозаков. Часть набережной огородили оранжевым забором, причем только с одной стороны. С другой - естественным прикрытием служил огромный сугроб.

Сотрудники полиции в форме и в гражданском были и в Нахимовском сквере, однако к встречающимся с депутатами ЗакСа не подходили.

Депутаты тем временем с импровизированной трибуны напоминали о политическом давлении на левых и поздравляли собравшихся с праздником.

- Этот день уже стал тем праздником, когда мы чествуем защитников зеленых насаждений, тех, кто бушует против уплотнительной застройки, кто бушует против мусоросжигательных заводов. И, конечно, тех, кто защищает политзаключенных. Вот о чем наша акция, - заявила ЗАКС.Ру депутат Иванова.

Уже в 12-10 выступления закончились, и начались песни, неотъемлемый атрибут любого митинга петербургского отделения КПРФ. Сперва из небольшой колонки заиграл "минус" "Песни о тревожной молодости".

"Работа у нас простая, работа наша такая", - затянули, пританцовывая, депутаты ЗакСа.

"Жила бы страна, и нету других забот", - поддержала толпа.

Один из участников встречи залез на скамейку. В одной руке он держал плакат "Дворец Ротенберга - детям трудящихся", в другой - фотографию, на которой полицейские провожали в автозак депутата Ходунову.

- Вот образ, настоящий образ народного депутата, - прокомментировал сторонник парламентария.

Этот снимок сделали 7 ноября 2019 года, когда полиция не разрешила КПРФ пройти шествием в честь очередной годовщины Октябрьской революции. Ходунову, впрочем, тогда достаточно быстро отпустили, а позже суд прекратил административные производства в отношении других задержанных.

После совместного исполнения "Священной войны" участники встречи направились возлагать цветы к крейсеру "Аврора". Для этого достаточно было перейти через дорогу. Дежурившие у проезжей части полицейские разрешили пройти на красный свет. Наличие плакатов и флагов у отдельных коммунистов их не смущало. Кстати, в толпе совсем не было флагов КПРФ, в честь праздника им предпочли государственные знамена СССР. Муниципальный депутат поселка Шушары Валерий Дулеба над алым стягом на своем древке привязал черную ленточку.

- Той рабоче-крестьянской красной армии, которая была создана в 1918 году, сегодня не существует, - объяснил ЗАКС.Ру Дулеба. - Сегодня существует другая, армия, которая защищает интересы эксплуататоров. Поэтому и траурная лента. Я ее сниму тогда, когда появится та красная армия, которая будет защищать интересы трудящихся.

После возложения цветов и нескольких фото на память люди начали расходиться. К 12-30 основная часть участников акции уже направлялась по домам или в ближайшие столовые. Депутат Ходунова призналась ЗАКС.Ру, что недовольна прошедшим мероприятием. По ее словам, встреча с депутатом - это не тот формат, которого требует время.

- Компартия находится в сложных условиях, которые нужно менять, - сказала Ходунова. - Поэтому в Законодательном собрании мы и говорим, что необходимо обсудить реализацию закона о митингах, шествиях и пикетировании. В сегодняшних условиях нормальный диалог с властью невозможен, наши рты заклеены.

Депутат заверила, что если бы КПРФ разрешили митинг на площади Ленина, партия бы активнее звала на него сторонников и устроила бы полноценную протестную акцию.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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