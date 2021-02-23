В Петербурге прекратили первое в России дело о фейке про коронавирус

Следствие в Петербурге прекратило уголовное дело о распространении фейков о коронавирусе, которое стало первым в России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По данным агентства, дело было прекращено еще в конце 2020 года за отсутствием состава преступления. Информацию подтвердил адвокат Павел Ясман, представляющий интересы одной из свидетельниц, активистки Анны Шушпановой.

Дело по ст. 207.1 УК РФ (распространение заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан) было возбуждено 3 апреля 2020 года: спустя два дня после того, как эта статья была введена в Уголовный кодекс. Поводом стала публикация во "ВКонтакте" о мужчине, зараженном COVID-19, которого якобы отпустили из больницы в Сестрорецке и отправили домой на общественном транспорте.