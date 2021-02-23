18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:24

Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

фото ЗакС политика Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

Министерство труда предложило зачислять в трудовой стаж периоды профессионального обучения, что позволит имеющим право на досрочную пенсию выходить раньше, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект постановления правительства.

По закону, на досрочную песнию могут претендовать ряд категорий россиян: например, врачи, учителя, работники общественного транспорта. Периоды обучения, на которые работодатели отправляют сотрудников, пока в трудовой стаж не включаются, хотя на это время работники сохраняют зарплату, рабочие места, а работодатель платит за них пенсионные взносы.

По данным Минтруда, россияне все чаще обращаются в суды с требованием включить периоды обучения в стаж для досрочного выхода на пенсию, и суды встают на сторону работников. С 2014 по 1 октября 2020 года суды рассмотрели 244 277 таких исков и удовлетворили 221 906 из них (91%).

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

17:58 За два дня в Петербурге выпала почти месячная норма осадков, ожидается потепление

15:51 "Коммунисты России" возложили цветы к памятнику Фрунзе и провели одиночные пикеты

15:36 СК возбудил дело после публикации новых видео видео с пытками заключенных в ярославской ИК-1

14:44 Турчак анонсировал внесение законопроекта о наказании за оскорбление ветеранов

13:35 Активисты хотят восстановить мемориал Немцову в Москве 24 февраля

12:42 "Новая газета" опубликовала новые видео с пытками заключенных в ярославской ИК-1

11:58 Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

10:27 Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем защитника Отечества

21 февраля, 18:05 Петербуржцы продолжают фотоохоту за "Мерседесом" Боярского, паркующимся в обход ПДД

21 февраля, 16:28 Напавшего на охранника консульства Украины петербуржца отправили под арест


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:58 За два дня в Петербурге выпала почти месячная норма осадков, ожидается потепление

17:24 Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

16:32 В Петербурге прекратили первое в России дело о фейке про коронавирус

15:52 Праздник вместо гнева: Акция КПРФ в Петербурге прошла спокойно

15:51 "Коммунисты России" возложили цветы к памятнику Фрунзе и провели одиночные пикеты

15:36 СК возбудил дело после публикации новых видео видео с пытками заключенных в ярославской ИК-1

14:44 Турчак анонсировал внесение законопроекта о наказании за оскорбление ветеранов

13:35 Активисты хотят восстановить мемориал Немцову в Москве 24 февраля

12:58 Петербургская акция КПРФ у крейсера "Аврора" закончилась без задержаний

12:42 "Новая газета" опубликовала новые видео с пытками заключенных в ярославской ИК-1

11:58 Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

11:24 В России выявили менее 12 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 913

10:27 Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем защитника Отечества

22 февраля, 18:00 Петербург принял новую, "удобную" партию вакцины от коронавируса

22 февраля, 17:21 Феминистки с плакатами "переименовали" станции петербургского метро

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru