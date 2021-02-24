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9:59

Счётная палата: Расходы России на пандемию превысили 2,8 трлн рублей

фото ЗакС политика Счётная палата: Расходы России на пандемию превысили 2,8 трлн рублей

Общие расходы федерального бюджета на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции в прошлом году составили 2,856 трлн рублей - то есть свыше 12% от общего расходования государственной казны. Соответствующие данные отображены в аналитической записке Счётной палаты о ходе исполнения государственных бюджетов в 2020 году.

Общие расходы федбюджета в 2020 году составили 22,82 трлн рублей - на 4,6 трлн рублей (или на 25% – при инфляции 4,9%) больше, чем в 2019-м, и на 3,2 трлн рублей (16%) выше, чем планировалось на 2020 год до начала экономического кризиса, который принесла пандемия COVID-19.

Ранее, напомним, правительство пролонгировало стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам, работающим в близком контакте с инфекцией и заболевшими.

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